Prefetto di Torino che tifa Napoli: "Nel secondo tempo non sapevo se fosse la Juve o la Juve Stabia..."

Claudio Palomba, Prefetto di Torino, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Radio Kiss Kiss Napoli: “Per Napoli e per i napoletani questa vittoria è importante. Hanno vinto convincendo. Le scene finali hanno emozionato ancora di più. Le parole di Gattuso sono state importanti. Noi siamo scesi in campo convinti di voler vincere. Questo ha fatto la differenza. Ho preso un po’ in giro alcuni amici miei qui a Torino, che mi hanno invitato a non infierire. Nel secondo tempo non sapevo se fosse la Juventus o la Juve Stabia. Ero quasi convinto delle vittoria. Abbiamo avuto un approccio diverso alla gara. Non ero preoccupato sui rigori. I nostri erano carichi, convinti. Abbiamo ampiamente meritato e le circostanze lo hanno dimostrato. Sarri? Non ho ancora avuto occasione di incontrarlo a Torino. A Napoli l’ho ammirato, ci ha fatto vedere un bel gioco. Gattuso però non ce lo sta facendo rimpiangere”.