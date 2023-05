Prefetto Napoli: "Voglio ringraziare i tifosi, gran senso di responsabilità nella festa"

Claudio Palomba, prefetto di Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli

Claudio Palomba, prefetto di Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Da inizio partita, alle 21, e fino alle 2 scatterà la 'zona azzurra', ossia il divieto di transito per auto e motorini. I mezzi pubblici saranno attivi fino alle 2 di notte. Noto un gran senso di responsabilità da parte dei tifosi, già domenica scorsa, e per questo li ringrazio. E' stato rispettato il divieto di circolazione, c'era tanta gente a piedi. Questo è lo Scudetto di Napoli città. Festa del 4 giugno? La confermo, sarà in quattro piazze e ci sarà qualche collegamento con i comuni della provincia".