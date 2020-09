Premier, l'amministratore delegato: "Con stadi vuoti si rischiano perdite per 700 milioni"

La Premier League deve riaprire al pubblico. A confermarlo è lo stesso amministratore delegato del massimo torneo inglese, Richard Masters, che conferma la criticità della situazione ai microfoni della BBC: "Il ritorno dei tifosi allo stadio rimane la priorità assoluta, non si può andare avanti per sempre a porte chiuse". Masters ha anche confermato i mancati ricavi per la prossima stagione nel caso in cui il Governo non autorizzerà l'accesso dei tifosi negli impianti: il campionato più ricco al mondo rischierebbe di perdere ben 700 milioni di sterline.