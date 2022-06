Preoccupato di perdere Insigne? Mancini: "Dipende da cosa succede in MLS"

Roberto Mancini, tecnico della Nazionale italiana, prima della sfida contro la Germania a Moenchengladbach è intervenuto in conferenza stampa

Roberto Mancini, tecnico della Nazionale italiana, prima della sfida contro la Germania a Moenchengladbach è intervenuto in conferenza stampa: "Credo che metterò giocatori freschi. È l'ultima e non è facile".

I giovani sono cresciuti, ci sarà un grazie da parte dei club? "Questo non è importante, è fondamentale che anche i più giovani, in questi 25 giorni, si sono allenati con calciatori più esperti. Possono essere migliorati a livello di personalità".

Sulla Nazionale sperimentale. Ha qualche indicazione? "Pensavo potessero fare un po' più di fatica, essere comunque giocatori che hanno fatto poco insieme, erano alle prime volte... La personalità avuta dai più giovani. Credo sia stato positivo, abbiamo fatto un buon lavoro ma c'è da fare tanto. Quando saremo dominanti, come con l'altra squadra, e fluidi in fase realizzativa saremo un passo in avanti. Ci sono tante cose buone però".

Pessina ha detto che i giocatori bravi ci sono anche in B. "Noi possiamo pescare ovunque, in B ci sono calciatori di A che sono andati in prestito, perché in quel momento non li ritengono pronti. È una opinione. Si può andare in B, nelle Primavere, non è detto. Ci sono stati esempi nella storia: alcuni sono passati direttamente alla prima squadra e molto presto in Nazionale. Trovarli ne troveremo".

Dopo queste cinque partite, crede che dai club venga istituzionalizzato avere a disposizione i giocatori? "Può essere una cosa importante, è possibile conoscerli più da vicino. Quando giochiamo noi ci sono tutte le altre under. Vedere quei ragazzi tre giorni ci ha dato la possibilità di capire chi poteva essere più pronto. Ne abbiamo lasciati indietro diversi. Qualcuno poteva essere qui con noi, altri saranno in futuro. Quando ero ragazzo e giocavo nel Bologna - poi nella Sampdoria - gli stage c'erano sempre. Under16, under17 e under18. Non so quando sono stati tolti".

Darà spazio a Scamacca? "Vediamo la condizione fisica, quando è uscito era distrutto. Vediamo come sta".

Scalvini ha già trovato spazio, può dire qualcosa? "È molto bravo, è un ragazzo - come tutti quanti, sono stati straordinari - e può giocare in due ruoli, è tecnico, ha un bel fisico. Deve fare solo esperienza. Diventerà un grandissimo calciatore. Cercherò di fare debuttare tutti e tre, anche perché ci crediamo molto. Luiz Felipe può diventare importante, anche Caprari spero perché è stato infortunato per 15 giorni".

Sul problema del gol. "La mediana dev'essere molto offensiva, quando c'è un giocatore a copertura gli altri devono attaccare. Contro l'Ungheria lo hanno fatto spesso, con l'Inghilterra un po' meno. Anche se abbiamo avuto la palla con Tonali. Scamacca deve imparare a muoversi, essere collegato con la squadra, visto il fisico deve fare salire. Deve iniziare a decidere, in area di rigore, capendo dove può andare a finire la palla. L'intuizione dell'attaccante. Se sta fermo in area difficilmente arriva. Deve avere l'intuizione".

È seriamente preoccupato di perdere Insigne. "Non lo so questo. Dipenderà come starà e cosa accadrà qua. Ha dato tanto a noi, è un grande giocatore, dipende da quello che succede nel campionato americano".

Qual è la dinamica? "Il livello in Nazionale è altissimo. Credo che i ragazzi abbiano bisogno di avere la possibilità di giocare. La prima volta che mi han fatto giocare era Radice, 1981, in prima squadra. Non era Serie A, era un torneo di Capodanno. Alla prima palla che mi han dato, io ho alzato il piede e la palla è passata, non l'ho toccata. Per un giovane non è semplice, devi avere fiducia, farli giocare pur senza prestazioni ottimali. Se uno ha la qualità, il fisico... Noi speriamo di avere azzeccato, non è detto che ci abbiamo preso".