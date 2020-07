Pres. Abruzzo: "Ritiro del Napoli? Sarà accordo pluriennale! Ecco quando arriverà la firma"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Marco Marsilio, presidente Regione Abruzzo: “Stiamo negoziando su una cifra che vale molto meno, secondo me, di ciò che il Napoli restituisce all'Abruzzo. Abbiamo predisposto una delibera che porterò in giunta lunedì, sarà un accordo pluriennale. Credo forniremo dettagli quando tutta la procedura sarà completata e firmeremo la convenzione, ma abbiamo trovato un'ottima disponibilità da parte del Napoli calcio nell'apprezzare la logistica, si sta creando una sinergia molto positiva. Sia il Comune che la Regione devono passare per delibere ed una volta che i due enti avranno deliberato, possiamo chiudere l'atto con il Napoli calcio: immagino settimana prossima. A seconda del loro impegno sportivo, trascinano l'inizio e la fine del ritiro, ancora devono stabilire le date di inizio campionato e dipenderà da ciò la loro permanenza a Castel di Sangro. Siamo già abituati al turismo napoletano, non abbiamo nulla da invidiare al Nord, sarà un'ulteriore occasione per far scoprire le bellezze del nostro territorio. Avevamo già ricevuto richieste di affitti di case vacanze, per noi è un'occasione di promozione turistica, non solo a livello nazionale, ma il Napoli è una squadra che arriva fino ad altri continenti. Creare questa simpatia con il Napoli calcio, in Abruzzo, sarà una grossa opportunità, stimolando anche maggiori investimenti sul territorio. De Laurentiis apprezza molto la buona cucina, Castel di Sangro conta uno dei pochi chef stellati italiani. Per quanto ci riguarda, da martedì siamo pronti".