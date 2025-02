Pres. AIA sulle polemiche arbitrali: "Cross Bastoni? Il bello del calcio è anche l'opinabilità..."

Il weekend di Serie A ha sollevato numerose polemiche riguardanti le decisioni arbitrali e l’uso del VAR. In risposta, il presidente dell'AIA, Antonio Zappi, ha dichiarato: "La bellezza del calcio risiede anche nell'opinabilità della decisione arbitrale", secondo alcune dichiarazioni riportate dal portale Calciomercato.com. Durante la conferenza stampa per il 14° premio Enzo Bearzot, svoltasi nella sala Paolo Rossi della FIGC, Zappi ha affrontato vari temi, concentrandosi in particolare sulle controversie che hanno coinvolto la classe arbitrale e la tecnologia a supporto.

Tra i casi controversi si annoverano il fallo di mano di Gatti in Como-Juventus, l'espulsione di Tomori in Empoli-Milan e il primo gol dell'Inter contro la Fiorentina, scaturito da un corner che, secondo le immagini di DAZN, era preceduto da un cross di Bastoni con il pallone già fuori campo, senza che il VAR potesse intervenire.

Zappi ha affermato: "Non siamo soddisfatti quando ci sono polemiche. Dobbiamo garantire la miglior prestazione arbitrale possibile. Chiedo uno sforzo per distinguere tra un errore arbitrale e l’applicazione di un protocollo. Gli arbitri devono seguire le linee guida stabilite dall’IFAB, e non si può imputare loro la responsabilità di tale applicazione".

Il presidente dell'AIA ha anche aperto a possibili modifiche: "Se l’IFAB deciderà di cambiare il protocollo, noi ci adegueremo volentieri. Domani sarò a Coverciano per il raduno dell’AIA, e le indicazioni del designatore Rocchi riflettono ciò che vi sto comunicando. Il nostro obiettivo è ridurre il margine di ambiguità. Come diceva Farina, l'arbitro migliore è quello che riesce a mantenere una certa uniformità all'interno del mondo grigio del calcio".

Zappi ha poi commentato l'episodio controverso di San Siro, relativo all'angolo guadagnato dall'Inter: "Le immagini mostrano che il pallone era uscito. Tuttavia, chi si trova sul campo sa che, dalla prospettiva di La Penna, Bastoni copriva il pallone con il suo corpo, rendendo difficile per lui vederlo. L'assistente era dall'altra parte, e l'azione era veloce. Potrebbe essere stato in una posizione migliore? Forse, ma dobbiamo sempre considerare che la bellezza del calcio include anche l’opinabilità delle decisioni arbitrali".