Pres. Associazione Italiana Napoli Club: "70 euro per la Curva è fuori dal mondo"

Saverio Passaretti, Presidente dell'Associazione Italiana Napoli Club, è intervenuto nel nostro Bar Sport per affrontare le dinamiche Napoli: "Il Napoli sta cambiando pelle, dopo la costruzione di Benitez ora è il momento di rifondare. Le due vittorie hanno ridato tanto entusiasmo. Su Gattuso c'era un po' di scetticismo iniziale, non era semplice sostituire Ancelotti. Sta facendo reagire bene la squadra".

PREZZI NAPOLI-BARCELLONA - "Sono troppo alti e non esistono sconti per gli abbonati. Mai come ora la squadra ha bisogno del suo pubblico, ma 70 euro per una curva sono fuori dal mondo. Occasioni del genere servono per riempire, non per svuotare. Il rapporto con De Laurentiis è burrascoso anche se l'amore per la squadra è viscerale".