Pres. Atalanta vago su Gasperini: "Resta? Non c'è problema", ma non risponde a una domanda...

© foto di www.imagephotoagency.it

"Speriamo di continuare a fare bella figura. Gasperini? Per me sì, non c'è problema". Antonio Percassi ha parlato ai cronisti presenti al Premio Rosa Camuna al Pirellone. La parola chiave è proprio la continuità dell'allenatore che ha spiegato, nei giorni scorsi, come con ogni probabilità rimarrà all'Atalanta. C'è però una domanda a cui il numero uno nerazzurro non risponde: "C'è ancora da parlare?", la scelta è evasiva ed è un arrivederci. Lo riporta Tmw.