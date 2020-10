Pres. Benevento: "Qui c'è tanto amore per il Napoli, ma proveremo a fargli uno scherzetto"

Oreste Vigorito, presidente del Benevento, a due giorni dal derby contro il Napoli è intervenuto al microfono di Radio Kiss Kiss Napoli: "Le due tifoserie hanno sempre avuto simpatia l'una per l'altra e da quando il Benevento è apparso sulle scene più importanti molti napoletani sono dichiaratamente simpatizzanti della nostra squadra. I napoletani hanno rivolto un po' di amore verso di noi, i beneventani hanno rivolto un po' di amore verso il Napoli. C'è grande trasporto tra le due tifoserie e spero che sia così per sempre. Abbiamo creato una bella atmosfera per questo gemellaggio virtuale".

SULLA PARTITA - "Proveremo a fare uno scherzetto al Napoli. E' una sfida impari sulla carta, ma se ci arrendiamo prima è inutile iscriversi ai campionati. Il nostro sogno è quello di fare un bel campionato. Ad oggi al Benevento non si può rimproverare niente. Sarà una festa di sport e speriamo che a serate del genere presto potranno partecipare anche i tifosi. Immaginate gli sfottò in dialetto e la partecipazione emotiva dei tifosi di Benevento e Napoli... Sarebbe stato molto bello".