Pres. Cagliari si gode Rog: "E' fortissimo, non era ancora sbocciato. Grande investimento..."

Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport in cui parla di Rog, acquistato in estate dal Napoli: "Rog era stato un grande investimento, ma non era sbocciato, normale per un grande club provare a rientrare. Noi abbiamo colto l'occasione perché è fortissimo e ringrazio il mio d.s. Carli per l'intuizione".