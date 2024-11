Pres. Club Napoli Parlamento: "Fortunati ad avere ADL, è un genio!"

Oggi su CRC, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Umberto Chiariello”, è intervenuto il Senatore della Lega, Gianluca Cantalamessa. Di seguito le sue parole: "Siamo fortunati ad avere De Laurentiis. Il Torino è un brand che può e merita molto di più, non domenica prossima chiaramente, ma è un club internazionale. De Laurentiis è un genio secondo me, a livello di sponsor ha fatto un ragionamento di posizionamento internazionale, scegliendo MSC ed Armani, due icone dell’Italia nel mondo. Lui ha una visione imprenditoriale che deriva dal mondo del cinema e che sta portando un’innovazione nella squadra. Mi piace che rispetto alle altre squadre il Napoli e la Lazio abbiano ancora presidenti che hanno interesse nell’andare a spegnere la luce negli spogliatoi quando finisce l’allenamento. Con tutti questi fondi si perde l’anima delle squadre: una società molto presente è un valore aggiunto.

Il Presidente De Laurentiis fa un ragionamento di natura imprenditoriale: tutti noi non trattiamo il calcio come delle aziende. Lui è un operatore economico, perché il Calcio Napoli è un’industria, anche se per noi tifosi è una malattia. La cosa più bella di Napoli-Roma è stata vedere la faccia di Lukaku sui social con la canzone “Grazie Roma”. Pronostico Torino-Napoli? Da buon napoletano sto facendo gli scongiuri. La partita finisce quando l’arbitro fischia. Ogni partita è difficile e dobbiamo andare in campo affamati e determinati".