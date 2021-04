Pres. Corte d'Appello FIGC: "Juve-Napoli? Riscriverei la stessa sentenza per un motivo"

Piero Sandulli è intervenuto su Radio Bianconera, nel corso di Fuori di Juve. Il Presidente della Corte Sportiva d'Appello Nazionale della Figc ha parlato, tra le altre cose, di Juve-Napoli.

Presidente, la sua sentenza sul famoso Juve-Napoli fu completamente ribaltata dal Collegio di Garanzia del Coni. In quell'occasione la Figc non si presentò in giudizio. A distanza di quattro mesi, cosa ci può dire di quella vicenda? "Il diritto alla difesa ognuno lo interpreta come meglio crede. La pandemia ha portato ad una mutazione delle regole in corsa in questa e nella passata stagione. Siamo arrivati anche a dei compromessi, come il protocollo. Gli accadimenti singoli rischiano di darci un quadro non completo. Ci fu una scelta da parte della Figc in un contesto e di carattere eccezionale. Le chiavi di lettura possono essere difformi. Alle sentenze bisogna adeguarsi. I latini dicevano che il giudicato è in grado di trasformare il bianco in nero”.

Il Napoli però violò il protocollo. Lei rimase deluso per la mancata presenza della Federcalcio? "Se la Figc ha ritenuto di non sottolineare alcune peculiarità del protocollo, è una sua libera scelta e ne prendo atto. Quello che non ci convinse era il rapporto causa-effetto, che appariva essere ribaltato".

Non si è sentito sconfitto? "I giuristi non si sentono mai sconfitti. Rifarei le stesse valutazioni e riscriverei la stessa sentenza”.