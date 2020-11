Pres. Empoli: "Bennacer era del Napoli. Ricci? ADL era convinto, ma abbiamo scelto di tenerlo"

Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Mi piace molto quando vedo Di Lorenzo col Napoli e Bennacer col Milan. Il mio amico De Laurentiis voleva comprare Bennacer. Venti giorni prima di Empoli-Napoli voleva vedersi con me, ma io volli aspettare. Ricordo che era molto convinto di Bennacer, ma si vede che qualcuno l'ha fatto desistere. E' fortissimo, alla Juventus mancherebbe proprio un calciatore alla Bennacer. Ricci? Il presidente era molto convinto quando ci siamo sentiti, poi abbiamo rinunciato a venderlo due mesi fa. E' un calciatore che non c'entra nulla sul Napoli".