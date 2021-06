Pres. Empoli: "Parisi sarà protagonista con noi in A, poi andrà in club importante"

Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, è intervenuto al microfono di 'Radio Goal', trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: "Spalletti? So che è venuto a vedere una partita, ma non so se sia interessato a Parisi o Bajrami. Sono contento che sia lui l'allenatore del Napoli. Parisi? Sarà protagonista all'Empoli l'anno prossimo, speriamo. Poi è giusto che lui consideri Empoli una tappa di passaggio per andare in una squadra importante, ma prima deve fare una stagione in A con noi nel suo percorso".