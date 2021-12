Pres. Empoli su Di Lorenzo: “Ero certo che arrivasse in Nazionale. Fisicamente è dirompente”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli: “Di Lorenzo? Pur non essendo giovanissimo quando è arrivato a Empoli, ero convinto che potesse arrivare in Nazionale. Ha aumentato la massa muscolare, fisicamente è dirompente e questo spiega perché sia uno stakanovista. Non a caso funge da paragone per coloro che sono attualmente nella nostra rosa”.