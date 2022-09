Pres. Empoli su Spalletti e Sarri: "Arriverà davanti il Napoli, s'è rinnovato ed è da Scudetto"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi ha parlato di Spalletti e Sarri che stasera si sfidano all'Olimpico

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi ha parlato di Spalletti e Sarri che stasera si sfidano all'Olimpico: "Tifo? Sono in grande difficoltà... Io di solito sono per chi perde, mi immedesimo in chi deve gestire la sconfitta. Ma mi fa sempre piacere rivedere e ricordare Maurizio e Luciano, oltre a tutte le persone che siederanno in panchina accanto a loro e che sono passate da Empoli. Chi arriverà davanti? Penso Spalletti, il Napoli è una squadra che mi piace tanto, giovane e rinnovata con l’allenatore che può incidere ancora di più. Non mi stupirei se giocasse per lo scudetto. Anche la Lazio s’è rafforzata bene e ha in Provedel un ottimo portiere".