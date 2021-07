Pres. Feder. Albanese: "Hysaj? Assurdo, hanno perso la logica. Lui è preoccupato..."

Armand Duka, Presidente della Federcalcio in Albania, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: “Lo striscione comparso a Roma contro Hysaj? I tifosi veri del calcio non fanno queste cose. Alcuni hanno perso la logica: Elseid è arrivato alla Lazio per dare il suo contributo ed ha cantato una canzone italiana. Assurdo! Hysaj è preoccupato, non è una situazione facile. Ma ha ricevuto il sostegno del club, dell’opinione pubblica, di tanti calciatori. Il mondo è con lui”.