Pres. Fiorentina esagera a Sky: "Ribery? Nessuno ha fatto quanto lui, se non Ronaldo!"

Rocco Commisso, ospite dei microfoni di Sky, ha parlato così della nuova sponsorizzazione della maglia viola dal Franchi: "Porterò la Fiorentina in Iowa, noi siamo in ventidue stati come Mediacom. Tifosi impazziti per Ribery? Ho visto Ribery e la moglie, le donne sono importantissime, la sua è stata decisiva. È una leggenda, nessuno ha fatto quello che ha fatto Ribery nel calcio internazionale tranne Ronaldo. Mercato? Abbiamo aperto la cassa e gli ingaggi si stanno alzando. La Mediacom porterà soldi con la sponsorizzazione, ma poi serve tempo. Per il FFP non si può spendere più di quanto incassi".

Domani andrà a vedere la sua Fiorentina in Fiesole?

"La Fiorentina non è mia, è di tutti. Rocco è venuto qua pochi giorni fa, qui c'è gente che tifa Fiorentina da 50 anni, il mio lavoro è dar loro emozioni".