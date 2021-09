Pres. Fiorentina: “Napoli? Sono ottimista. ADL bene, ma ha comprato a poco…”

Da Coverciano dove si svolgeva l'evento "Premio Nereo Rocco", il presidente Rocco Commisso ha parlato della sfida di domenica tra la Fiorentina Napoli: "Sono ottimista, secondo me i ragazzi faranno una buona partita. Il Napoli ha una bella squadra. Non vorrei più vedere gli episodi di Bergamo che sono capitati a Vlahovic, noi rispettiamo gli altri e vogliamo rispetto. De Laurentiis sta facendo buone cose. Chi è entrato nel calcio comprando una società con un costo basso generalmente va meglio. Non come me (ride, ndr).