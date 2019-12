Pres. Genk: "Solo col Napoli abbiamo giocato bene, vogliamo ripeterci! Berge? Difficile trattenerlo"

Peter Croonen, presidente del Genk, alla vigilia della sfida di Champions League con il Napoli è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Cercheremo di giocare una grande partita. In questa Champions League non abbiamo fatto bene, ma domani abbiamo la possibilità di salutare la competizione nel miglior modo possibile con una buona prestazione. Sappiamo che il Napoli sta vivendo un momento difficile, ma di certo per noi non sarà semplice. Sapevamo che sarebbe stato un gruppo complicato. Abbiamo giocato bene solo all'andata col Napoli, conquistando l'unico punto fin qui. Ma il Napoli resta una squadra forte, con tanta qualità. Dai miei invece mi aspettavo qualcosa in più".

DESIDERIO BERGE - Il Napoli, inoltre, avrebbe messo nel mirino anche Sander Berge, il giocatore pià talentuoso del Genk. Il presidente ne ha parlato nel corso del suo intervento: "Berge via già a gennaio? Noi vorremmo trattenerlo fino a fine stagione, come tutti gli altri. Ma a gennaio è complicato trattenere giocatori richiesti da top club europei. Non ci sono solo Napoli e Liverpool su Berge, è richiesto anche da altri top club europei. E' un grandissimo professionista e un ottimo giocatore, sarà difficile per noi trattenerlo".