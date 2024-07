Pres. Genoa punge Marotta: "Vorrebbe che gli regalassi Gudmundsson"

vedi letture

"Lo dico perché so che all’Inter piace Gudmundsson e io ho detto che spero che lui possa sognare e continuare a sognare".

Alberto Zangrillo, presidente del Genoa, nel corso della sua intervista rilasciata ai media presenti, tra cui Tuttomercatoweb, all'evento Incontri d'estate, organizzato da Telenord, ha parlato anche delle ambizioni del Grifone: "Il calcio, mi ha insegnato Galliani, è crudele. Penso che il Genoa debba ritornare dove manca da tanto tempo".

Il numero uno del club ligure poi prosegue, togliendosi qualche sassolino dalle scarpe e mandando una frecciatina all'Inter: "Per farlo ci vuole un consolidamento economico che consenta di poter usufruire di una rosa che ha un valore che tu gestisci, che tu controlli e di cui tu sei padrone. E che quindi ti consenta di dire di no al signor Marotta quando vorrebbe che tu gli regalassi Gudmundsson, e lo dico all’amico Beppe senza nessun tipo di malignità. Lo dico perché so che all’Inter piace Gudmundsson e io ho detto che spero che lui possa sognare e continuare a sognare. Però il Genoa deve essere padrone di se stesso: se vende Martinez è perché pensa di poterselo permettere, perché arriva un altro Martinez o meglio di lui, e se va via Gudmundsson, come è andato via Dragusin abbiamo visto che abbiamo fatto ancora meglio”.