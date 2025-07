Man United su Vlahovic, ma lo juventino vuole restare in A: ha già scelto la sua destinazione

Dopo il colpo Matheus Cunha, il Manchester United è ancora attivo sul mercato alla ricerca di una prima punta di spessore, in grado di garantire gol e presenza in area di rigore. L’obiettivo è rafforzare un reparto offensivo che, nella scorsa stagione, ha faticato a imporsi, con prestazioni altalenanti sia da parte di Hojlund che di Zirkzee, entrambi incapaci di garantire continuità sotto porta.

Come riportato dal quotidiano inglese The Sun, i Red Devils avrebbero avviato alcuni sondaggi esplorativi per Dusan Vlahovic, centravanti della Juventus e autore di dieci reti nell’ultima stagione in bianconero. Il profilo del serbo è considerato interessante per età, fisicità e per un prezzo abbordabile visto che il giocatore è in uscita.

Tuttavia, secondo quanto si legge sul tabloid britannico, il calciatore sarebbe più incline a restare in Serie A, dove si è ormai ambientato e apprezza il contesto tattico del campionato italiano. In particolare, Vlahovic vedrebbe di buon occhio un eventuale trasferimento al Milan, qualora il club rossonero e la Juventus trovassero un accordo per la sua cessione nel corso di questa finestra estiva di mercato.