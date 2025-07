Il Como spende altri 13mln: il rinforzo a centrocampo arriva dal Man City

Maximo Perrone si può considerare un nuovo giocatore del Como. Si stanno limando gli ultimi dettagli, ma l'argentino si trasferirà - di nuovo - in riva al Lago per una cifra di 13 milioni di euro più bonus. Un altro colpo per Cesc Fabregas che così riabbraccerà l'argentino, uno dei migliori nell'ultima stagione. Durante la stagione 2024-2025, Perrone è riuscito a totalizzare 26 presenze in Serie A. Partendo dal primo minuto in 20 occasioni e subentrato in 6. Tre gli assist a condire le proprie prestazioni, zero invece le realizzazioni.

Sarà dunque il secondo rinforzo a centrocampo dopo Martin Baturina, della Dinamo Zagabria, pagato oltre 20 milioni fra parte fissa e bonus. Perrone è stato anche convocato in Nazionale da Lionel Scaloni in diverse occasioni, senza però esordire ancora. Nei (pochi) mesi al Manchester City ha vinto cinque trofei, tra cui la Champions League e la Supercoppa Europea. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.