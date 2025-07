Milan, ritardo sul mercato: Allegri non ha terzini, ecco cosa si è inventato in ritiro

Il Milan è ancora alla ricerca di terzini e come scritto da La Gazzetta dello Sport, Furlani e Tare stanno lavorando senza sosta per trovare una soluzione soddisfacente sia sotto il profilo tecnico sia sotto quello economico. Gli addii di Theo Hernandez, Calabria, Walker e Florenzi hanno lasciato il reparto arretrato dei rossoneri ridotto ai soli Jimenez e Bartesaghi (oltre ad Emerson Royal che, oltre ad essere infortunato, è fuori dal progetto tecnico). All'orizzonte intanto si profila la tournee in Asia, con il Milan impegnato ad a Singapore contro l'Arsenal il 23 luglio e ad Hong Kong contro il Liverpool il 26.

Massimiliano Allegri dovrà dunque fare di necessità virtù ed è per questo che - scrive la rosea - starebbe pensando ad un doppio piano per far fronte alla penuria di calciatori. Per quanto riguarda la corsia di destra, il tecnico livornese sta provando ad arretrare Saelemaekers di qualche metro. D'altra parte il belga negli ultimi anni si è scoperto un vero e proprio tuttofare e da qui la scelta di spostarlo in quella zona di campo. Ma è sulla sinistra che Allegri ha provato veramente ad osare.

Per la zona di campo lasciata scoperta dall'addio di Theo Hernandez (e dal mancato approdo a San Siro di Archie Brown), Allegri ha guardato con attenzione il passato calcistico della rosa a sua disposizione in questo momento e ha notato che Pobega, piede sinistro, proprio al Milan è stato già utilizzato come terzino. E’ successo durante la pausa per il Mondiale in Qatar, quando il Milan di Pioli è andato a Dubai e ha partecipato a un torneo con Arsenal, Psv e Liverpool. Nella sconfitta per 2-1 contro i Gunners, Tommaso è andato basso a sinistra e quindi proprio contro il club londinese potrebbe ripresentarsi in quel ruolo.