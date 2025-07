Serie A, la media punti degli allenatori: Conte domina, al 2° posto una "new entry"

Con la stagione 2024/25 terminata e il quadro allenatori definito per tutte le venti squadre, Transfermarkt.it ha pubblicato la classifica dei tecnici in base alla media punti registrata in Serie A. Domina ancora Antonio Conte, che resta in vetta con 2.24 punti di media, segue la "new entry" Massimiliano Allegri (2.00 punti di media) andato al Milan dopo un anno di stop; al terzo posto c'è l'ex Napoli Maurizio Sarri, ora alla Lazio.

Di seguito la media punti in Serie A dei 20 allenatori:

1- Antonio Conte, 2.24

2- Massimiliano Allegri, 2.00

3- Maurizio Sarri, 1.91

4- Gian Piero Gasperini, 1.61

5- Stefano Pioli, 1.59

6- Igor Tudor, 1.57

7- Vincenzo Italiano, 1.47

8- Cesc Fabregas, 1.29

9- Patrick Vieira, 1.27

10- Cristian Chivu, 1.23

11- Ivan Juric, 1.21

12- Eusebio Di Francesco, 1.20

13- Alberto Gilardino, 1.18

14- Kosta Runjaic, 1.16

15- Marco Baroni, 1.06

16- Davide Nicola, 1.00

17- Paolo Zanetti, 0.90

18- Fabio Grosso, 0.00

(Carlos Cuesta e Fabio Pisacane: esordienti)