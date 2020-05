Pres. Lega Dilettanti: "Quasi impossibile pensare di tornare in campo"

Ospite delle colonne de L’Unione Sarda il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo Sibilia ha fatto il punto sul futuro del movimento dilettantistico in attesa del decisivo Consiglio Federale: “La decisione? Subito dopo il Consiglio Federale, spero venga convocato al più presto quello direttivo, dopo il rinvio dell’8 maggio. In quella sede otterremo delle indicazioni che poi trasferiremo ai nostri territori in seguito al confronto con tutti i Comitati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti. Ho sempre coltivato la speranza di poter concludere la stagione in campo, ma allo stesso tempo non ho mai nascosto le difficoltà per le nostre società di attuare le misure di sicurezza richieste dall’emergenza sanitaria. Il tempo sta passando inesorabilmente e credo sia quasi impossibile per i Dilettanti pensare di tornare a giocare. La speranza è che non ci siano tanti ricorsi perché sento molte società pronte ad adire alle vie legali. La crisi socio-economica del Paese si ripercuoterà anche nel nostro settore dove le piccole realtà sostenevano la squadra. Aiuti dal Governo? Spadafora ha confermato fondi per 400 milioni, considerati i nostri numeri importanti penso che una buona fetta sia destinata a noi”.