Pres. Lega Pro: "Rinviato il tema Coppa Italia. Rinvio Europeo? Serie A può finire a giugno"

Il Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dopo il Consiglio Federale tenuto oggi pomeriggio in merito alla data di Napoli-Inter e al rinvio dell'Europeo: "Non si è discusso delle semifinali di Coppa Italia: discorso rinviato al Consiglio del 23 marzo. Rinvio Eurupei? In tal caso la Serie A potrebbe terminare a fine giugno in egual modo alla Lega Pro".