Pres. Napoli Basket a TN: "Vorrei avere confronto con ADL, non ha sbagliato quasi nulla"

Nella sua intervista per Tuttonapoli il presidente della Gevi Napoli Basket Federico Grassi parla del 'collega' De Laurentiis e della sua volontà di riprendere a giocare: "Lo capisco benissimo e ribadisco il concetto: per ragioni economiche il calcio non si può fermare, così come non si fermeranno tante industrie che lavorano e producono. Leggo che si potrebbe giocare addirittura in estate, tra luglio e agosto, un'altra conferma del fatto che ormai la scelta è stata presa".

Ha mai avuto rapporti diretti con De Laurentiis? "No, ma sarebbe bello avere un confronto con lui, uno scambio d'idee anche per la città. Da quando è arrivato ha riportato Napoli nel gotha del calcio commettendo pochissimi errori".