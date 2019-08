Pres. Napoli Parlamento: "Dalla Juve decisione razzista, pronte iniziative trasversali"

«È una decisione razzista». Così il senatore di Forza Italia e presidente del Club Napoli Parlamento Gaetano Quagliariello al “Roma” a proposito dell’annuncio della Juventus, pubblicato sul sito ufficiale del club di chiudere lo stadio a chi è nato in Campania. «Sorriderà qualche radical chic, finalmente da qualche parte vale lo Ius Soli», scherza Quagliariello che poi si fa serio e annuncia: «Già in altre occasioni come questa abbiamo presentato interrogazioni parlamentari e fatto altre iniziative. Appena potremo, alla riapertura dei lavori parlamentari, faremo qualche iniziativa contro questa decisione e sarà qualcosa di trasversale».