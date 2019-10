Pres. Pescara: "Insigne? Ha personalità per gestire la pressione. Senza una Juve così quanti Scudetti..."

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani: "Insigne? Ha personalità, non si intimorisce di fronte alle responsabilità anche se Napoli è una piazza con tanta pressione e per un napoletano non è facile giocare a Napoli e fare il capitano a Napoli. Ci sono dei momenti no, nessuno è un robot, ma lui ha le spalle larghe. A Pescara più libero? Sì, ma parliamo di una squadra di B e lui giocava sicuramente più spensierato. Ora è ad un altro livello, in un Napoli da Champions che se non avesse trovare una Juve così avrebbe vinto 2-3 Scudetti".