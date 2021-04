Pres. Pescara: "Superlega non è stata una bella pensata. Spero scossa sia servita"

Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: "La Superlega non è stata certo una bella pensata. Non è stata una bella pagina per il calcio. Questi club hanno fatto un passo in avanti per mettere in discussione il calcio ma in un modo evidentemente errato. Che qualcosa vada rivisto, è certo.

Nessuno punta i coltelli alla gola per sottoscrivere contratti non disponibili. Ecco cosa non va: bisogna sedersi ad un tavolo e mettere un freno. Spero che la scossa sia servita a livello mondiale per fare le riforme necessarie. I costi non sono più sostenibili".