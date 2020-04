Pres. Pescara: "Vogliamo giocare, ma serve qualcuno che ci dia garanzie"

Il Presidente del Pescara Daniele Sebastiani è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli in merito ad una ripartenza dei campionati in Italia: "Ancora una volta abbiamo ribadito la volontà di tornare in campo, ma bisogna permettere ai calciatori un'adeguata preparazione atletica per evitare infortuni. Bisogna attendere le modifiche del protocollo stilato dalla FIGC, per cominciare serve qualcuno che ci dica di poter iniziare senza problemi. La UEFA aveva dato una deadline ai campionati per dare spazio alle coppe europee. Noi potremmo giocare anche in quel periodo.

Presidenti contro la ripartenza? Credo che mettere d'accordo tante teste non sia facile, se dovessimo lasciare ad ognuno di noi decidere cosa fare, uscirebbero tante voci. Questa è un'emergenza, è come una guerra, credo bisogna ragionare più di sistema.