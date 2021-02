Pres. Pisa su Gattuso: "Deve accettare le critiche e dimostrarsi più forte..."

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il presidente del Pisa, Giuseppe Corrado: “Mi sono fatto l'idea che è un momento particolare dove Gattuso ha manifestato un pò di tensione e ha voluto scaricare questa tensione ai microfoni. Anche perché dall'intervista non è che si comprendesse bene, specialmente nella prima parte, chi era il suo bersaglio. Ci sono state critiche verso il suo operato, verso l'operato della squadra, quindi lui si impegnerà solo a lavorare sodo. Si devono accettare le critiche e dimostrarsi più forti della critica. Pioli al Milan si è trovato in una situazione di grande disagio, in una società che stava cambiando che aveva già preso contatti con quello che sarebbe dovuto diventare il successore, addirittura presentandolo ai media e lui non ha seguito queste critiche, non ha seguito queste ipotesi di lavoro e ha continuato a essere convinto dei propri mezzi perché io penso che un professionista deve essere così ambizioso, così sicuro di sé, da continuare a fare bene il suo lavoro”.