Pres. Regione Abruzzo: "Covid? Situazione sotto controllo, i tifosi dovranno evitare assembramenti"

Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi ovviamente sul ritiro degli azzurri che quest'anno si svolgerà a Castel di Sangro: "Covid? A me preoccupa più se su questi dati si crea un effetto panico che non aiuta ad avere una vita normale. Abbiamo una persona in terapia intensiva ed una ventina di persone ricoverate, le novità sono le importazioni dall'estero. Stiamo facendo controlli rigorosi, la circolazione sul territorio e minimale, la situazione in Abruzzo è sotto controllo e tranquillizzante, quello che si può dire ai tifosi del Napoli è rispettare le regole, indossare le mascherine ed evitare assembramenti, bisogna fare lo sforzo di serietà".