Pres. Salernitana: "Napoli candidata allo scudetto. ADL sa tenere conti e squadra in alto"

TuttoNapoli.net

© foto di TuttoSalernitana.com

Intervistato da Tuttosport, il neo presidente della Salernitana, Daniele Iervolino, ha raccontato che cosa ha preparato per il futuro del Club. "Ci sono due progetti in uno - fa sapere Iervolino -. Il primo è quello di puntare alla squadra cercando di dare stabilità per una permanenza lunga in Serie A, puntando anche sui giovani e sullo scouting. L’altro progetto invece è per la città: stadio infrastrutture sportive, creare un hub per lo sport in osmosi con la città, aperto non solo al calcio. E poi un progetto che implica una trasformazione nel digitale. Stiamo lavorando molto per traghettare la Salernitana nell’industria 4.0, nel metaverso". Idee chiare, quindi, per il nuovo patron che per quanto riguarda l'area tecnica ha puntato su un usato sicuro come Walter Sabatini da cui si aspetta "un nuovo Mbappé giovane". Per quanto riguarda l'industria del calcio quella di Iervolino è la prima esperienza e quando gli viene chiesto a quale club si ispira risponde: "Ovviamente la Juventus in termini di mentalità vincente, stadio, e come si crea una industria del calcio internazionale. Ha fatto bene l’Atalanta, lo Spezia, lo stesso Bologna e il Napoli. De Laurentiis sa tenere i conti e la squadra in alto".

Parlando di Napoli, per il patron della Salernitana quella azzurra è anche la formazione candidata per la vittoria dello scudetto in quanto "squadra fortissima".