Futuro Conte, Giordano: "15 giorni fa forse vi avrei detto una cosa diversa..."

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"Il Napoli cosa dirà a Conte, quali saranno le prospettive aziendali, qual è il budget a disposizione? E Conte cosa chiede al Napoli, che calcio vorrà proporre, che ingaggi proporrà?". Sono queste le domande che a Canale 8 si pone il giornalista de La Gazzetta dello Sport, Antonio Giordano: "Quindici giorni fa avrei detto, non resta oggi. Ora forse no. Cambiano le prospettive, soprattutto per Conte, immagino. Lui può dire quello che vuole, ma Conte aveva deciso di restare dopo lo scudetto.

Prima e dopo era più fuori che dentro, poi passiamo noi per bugiardi e vabene così. Quest'anno era orientato a cercare nuovi stimoli, però ha preso consapevolezza che con questa squadra e senza tutti questi infortuni, c'è poco da intervenire. Cosa serve? Quattro persone? Basta questo per alzare ulteriormente il livello".