Sabatini: "Mia frase elogio a festa scudetto del Napoli, critiche ingiuste"

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Sandro Sabatini, giornalista, ha parlato a Radio Marte per spiegare le sue parole dopo lo scudetto vinto dall'Inter: "Io parlavo di due giorni di ferie dal lavoro. I fannulloni non se le prendono perché non ce l'hanno. Ma mi sono ritrovato per un assalto social per una notizia riportata al contrario.

Io ho tentato di dire, se riascoltate le parole, che quella da ammirare per l'ampiezza e la lunghezza della festa, è quella di Napoli e non di Milano. E' chiaro che su alcuni account social hanno riportato parole che non ho detto. Spero che i tifosi napoletani, adesso, non dico che mi debbano chiedere scusa, ma spero correggano quello che mi stanno scrivendo perché io ho detto il contrario di quello che è stato riportato".