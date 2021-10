Pres. Serie A: "Polemiche Sarri? Non ci piacciono i maleducati. Tante pressioni su di noi”

A margine dell'inaugurazione del nuovo centro VAR a Lissone, il presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, ha parlato alla stampa. Queste le sue parole raccolte da TMW: "Non è giusto che i nostri club soffrano sul piano economico finanziario da due anni e non si acceleri per misure che possano essere utili per ritrovare il pareggio di bilancio".

La nuova sala VAR?

"Si svolgeranno qui anche le assemblee di Lega. Questa è un'area degli arbitri e non è di nostra competenza. Sarà una cassaforte chiusa con tutte le innovazioni tecnologiche. Questo nell'ambito di un prodotto complessivo che questo palazzo ha, qui riceviamo le telecamere di tutti gli stadio, poi distribuiremo il segnale a tutti i titolari dei nostri diritti. Il VAR è importante che facci parte della nostra media company".

Sarri ha parlato ancora del poco tempo per preparare le partite.

"In Premier ha giocato gare con ancora meno tempo a disposizione, non ci piace la maleducazione. La Lega determina e gestisce il calendario, abbiamo persone che subiscono pressioni ma andiamo avanti. Il campionato è bello, ci sono tantissimi gol e bellissime partite. La Serie A è aperta a tutto, sia in vetta che in fondo alla classifica".