Pres. Serie A: "Scudetto Napoli fa crescere tutto il movimento! ADL esempio virtuoso di gestione"

Cosa significa lo scudetto del Napoli? La domanda è stata posta a Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, dai colleghi de Il Mattino: "Vuol dire moltissimo, soprattutto in termini di competitività e contendibilità del campionato. Aumentano l’attenzione mediatica e il tifo in tutta Italia. E questo porterà tutte le altre squadre a rafforzarsi, innalzando ancor di più il livello medio del torneo.

Il Napoli è un esempio virtuoso di gestione, capace di coniugare felicemente sostenibilità economico-finanziaria con risultati sportivi. È la conferma che imprenditori di successo in settori strategici, in questo caso il cinema e l’audiovisivo, possono portare innovazione e competenze anche nel mondo del calcio. Per fortuna in Serie A abbiamo anche altri esempi, sia italiani, sia stranieri