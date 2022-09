Pres. Tennis Club: "Spalletti nostro ospite agli ATP 250, inviteremo anche ADL"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Riccardo Villari, presidente del Tennis Club di Napoli

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Riccardo Villari, presidente del Tennis Club di Napoli: "Ieri c'è stato un gemellaggio importante tra calcio e tennis, con la presenza di Luciano Spalletti che ci ha omaggiato con una visita. Lo abbiamo invitato formalmente ad assistere alla settimana di incontri per l'ATP250, speriamo di averlo con noi al più lungo possibile. Questo sarà un evento che allunga la stagione turistica della nostra città e ne mette in mostra i punti belli. Mettiamo in mostra i gioielli di famiglia. Sarà una settimana di grande iniziative e di grande attenzione da parte del mondo verso la città di Napoli.



Altri tesserati della SSC Napoli coinvolti? Perché no, ci aspettiamo grande partecipazione. Gli sportivi amano lo sport. Saremo tutti ben contenti di averli al nostro fianco. Solleciterò ulteriormente De Laurentiis. Spalletti è uno abituato a maneggiare le racchette (ride ndr). Da tifoso del Napoli vedo questa squadra molto bene, vedo meno bene questa emotività che la sta accompagnando. Si passa dall'esaltazione alla depressione in poco tempo, speriamo che il pubblico possa accompagnare al meglio la città. Un doppio con De Laurentiis? Glielo dirò ad Aurelio, se ci sarà l'occasione, la accoglieremo ben volentieri".