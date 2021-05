Pres. Udinese su Spalletti: "Uno dei migliori! Preparato e disponibile, mai un problema qui!"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il presidente dell'Udinese, Franco Soldati: "Uno dei migliori allenatori che abbiamo mai avuto. E' disponibile nei rapporti umani, sicuramente si troverebbe bene in una piazza come Napoli. E' uno preparatissimo, si aggiorna costantemente, non scherziamo calcisticamente e può fare davvero grande il Napoli. Qui ha fatto crescere tanti giovani, ne ha lanciati tanti e con i senatori ha sempre avuto un rapporto spettacolare, mai un problema. De Paul? Spalletti riesce a far giocare tutti quelli della sua rosa, dipende da cosa farà il Napoli, siamo agli inizi".