"Presidente, ma Kvara si deve sposare", ADL e la frase del cronista sui 'soldi'

Questa la risposta del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis alla domanda sul rinnovo di Kvaratskhelia

TuttoNapoli.net

"Rinnovo? Ma quale rinnovo che ho cinque anni di contratto, ma la volete far finita? Adeguamento? Non bisogna cadere sulla volgarità del denaro". Questa la risposta del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis alla domanda sul rinnovo di Kvaratskhelia. Nessun aumento di stipendio, dunque, per lo stupore dei giornalisti che erano presenti per raccogliere le testimonianze dei partecipanti all'Assemblea di Lega. Ad un certo punto uno di loro ha anche fatto a voce alta, rivolgendosi al presidente del Napoli, una considerazione: "Ma quello adesso si sposa pure" in riferimento alla notizia delle nozze previste in estate per Kvaratskhelia.