Pressing, l’interista Biasin contro Conte: “Dopo i gialli a Lukaku non lo fa il discorso alla nazione?”

Fabrizio Biasin, capo dei servizi sportivi del quotidiano Libero, giornalista notamente di fede interista, nel corso della trasmissione 'Pressing' si esprime così: “Inzaghi sta gestendo bene le energie di tutti, arriva da 9 vittorie e due pareggi nelle ultime 11 ed è l’unico con Fonseca che parla di Scudetto. L’Inter non si nasconde, ma ci sono tante altre squadre che hanno fatto mercati importanti con decine o centinaia di milioni! E’ esagerato dire che deve vincere solo l’Inter, ma c’è concorrenza: vedi pure il Napoli di Conte che ha una rosa completa e fa una sola competizione e pensa di poter vincere. La classifica parla, poi penso che l’Inter sia ancora davanti, ma non esiste solo l’Inter.

Poi dopo due settimane di polemiche sul rigore di Dumfries avete voltato pagina troppo in fretta (riferimento a Lukaku ed un secondo giallo non dato, ma smentito da Cesari, ndr). Dopo Empoli-Napoli Conte non ha detto niente, parla dopo Inter-Napoli per un’intemerata già storica, dopo Napoli-Roma non dice una parola per tre situazioni discutibili un solo discorso alla nazionale. Conte fa benissimo, è un grande comunicatore e sa che certe cose in Italia funzionano ma fa sorridere che qualcuno ha fatto credere che sia stato un discorso per il bene dell’universo. Lui è furbo, ma c’è chi finge di crederci. Quel discorso è fatto per il bene di tutti? Perché non lo fa stasera?