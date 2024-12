Pressing, Sabatini: "Cambi tardivi di Conte! Alcuni fuori al 90' dovevano uscire molto prima"

vedi letture

Il giornalista Sandro Sabatini, nel corso della trasmissione Pressing su Mediaset, ha analizzato la sconfitta del Napoli contro la Lazio: "Quello che voglio dire è che la Lazio giocava senza due titolari su tre del centrocampo, cioè Vecino e Rovella, dopo un'ora ha perso Romagnoli in difesa, eppure è una squadra che comunque gioca. Gioca, con furbizia: non ha esitato gli ultimi dieci minuti Baroni a mettere Patric davanti la difesa inserendo un difensore.

Su Conte bisogna dire che il valore dell'allenatore non si discute, ma anche il valore della squadra non si discute, perché comunque è la squadra dello scudetto per 8/11. Casomai io discuterei i cambi, i cambi fatti all'85esimo o addirittura al 90esimo mi son sembrati dei cambi un pochino tardivi. A me pare che il rendimento di alcuni giocatori, anche nel complesso di una prestazione complessivamente buona, alcune individualità secondo me si poteva provare un po' prima a cambiarle".