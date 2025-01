"Presto, fai le valigie!": Maradona jr manda un messaggio a Garnacho su Instagram

Diego Maradona Jr, allenatore dell’Ibarra, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il calendario del Napoli era difficilissimo, ma è sembrato più facile di come fosse. Conte non ha iniziato con un compito semplice, ha trasformato una squadra in una macchina da guerra. C’è gente che si butta a fare i contrasti di testa. Bisogna fare i complimenti a Conte ed alla squadra per il senso di appartenenza che si vede.

Garnacho? Spero arrivi, è uno di quelli che può fare la differenza e poi un altro sugli esterni ci vuole. E’ impensabile giocare fino a fine stagione con gli stessi giocatori. Coccoliamoci Neres, coccoliamoci Politano che è sempre stato criticato al pari di Neres, però serve un grande acquisto come Garnacho. Ho mandato un sms a Garnacho su Instagram, gli ho detto ‘fai le valigie, fai presto che ti aspettiamo’, ma non l’ha visualizzato ancora”.