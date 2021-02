Primavera, l'ex allenatore: "Per giocare nel Napoli devi avere qualità notevoli"

Giampaolo Saurini, ex allenatore della Primavera azzurra ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli del difficile inserimento dei giovani in prima squadra: "E’ un discorso abbastanza lungo. Nel Napoli per arrivare in prima squadra devi davvero essere un giocatore di primissimo livello ed avere qualità notevoli, perché la rosa è composta da tanti nazionali. Quando c’ero io tanti ragazzi della Primavera hanno esordito in prima squadra: Luperto, Tutino, Roberto Insigne e Gaetano. Siamo arrivati agli ottavi di Youth League e avevamo iniziato un percorso di crescita notevole. Credo che si possa lavorarci e cercare di portare qualche giocatore anche in prima squadra. Però come ho detto, il Napoli ha un organico eccezionale, quest’anno è a livello di Inter e Juventus; anche in queste due squadre non ci sono tanti giocatori provenienti dal settore giovanile. Questa settimana hanno segnato Gaetano e Palmiero, li ho sentiti al telefono, quando un tuo ragazzo riesce ad affermarsi è la vittoria per un allenatore del settore giovanile. Napoli la porto nel cuore e quando nella Primavera le cose non sono andate bene mi è dispiaciuto molto”.