Primo gol per il napoletano '99 Esposito in prestito al Bari: "Spero non sia l'ultimo..."

Prime parole per il difensore Giuseppe Esposito, classe '99, uno dei cinque ragazzi del Napoli in prova, ai canali ufficiali della SSC Bari: "Questi giorni stanno passando molto velocemente. Spero che il gol fatto oggi in partitella non sia l'ultimo (ride,ndr)". Il riferimento è ad un bel goal di collo destro al volo realizzato proprio dal giovane difensore in allenamento.