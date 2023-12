Problema di condizione fisica? Mazzarri: "Lo tengo per me. Non commetto più certi errori..."

"Certe valutazioni le tengo per me, ne parlo col mio preparatore ma non mi va di parlarne pubblicamente".

C'è un problema di condizione fisica? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Walter Mazzarri, allenatore del Napoli che alla vigilia della sfida di Torino contro la Juventus - gara valida per la 15esima giornata di Serie A - ha risposto così: "Ho ormai un po' di esperienza, quando sono tornato ho sottolineato che non voglio più commettere certi errori di comunicazione del passato. Non voglio più dire cose che possono ledere la professionalità di chi c'è stato prima di me, non posso dire cose su cui ha lavorato prima di me.

