Prof. Castellacci: “Infortunio Buongiorno fastidioso. Sui tempi di recupero..."

“Quello che è capitato a Buongiorno è un infortunio noioso - ha detto l’ex medico della Nazionale e specialista in Medicina dello Sport e Ortopedia e Traumatologia Enrico Castellacci a Radio Marte nel corso di 'Marte Sport Live' -, il ragazzo deve aver preso una botta abbastanza dura. Non c’è niente di pericoloso, ma di noioso sì. La frattura ai processi trasversi delle vertebre lombari è un trauma doloroso, la colonna si irrigidisce, la muscolatura diventa difficile da muovere e il calciatore deve aspettare che si consolidi la frattura stessa per poi riprendersi. La dinamica deve essere stata strana perché è difficile che un giocatore si faccia male in questo modo. Meret ebbe un problema simile in passato, ma se andate a vedere le statistiche non ci sono molti casi simili. Si concentrano tutti nel Napoli: questa è la sfiga.

Per quanto riguarda il recupero, varia a seconda dell’organismo, ma ci vuole un mese o un mese e mezzo. Bisogna pensare anche al periodo di rieducazione. Consideriamo dai 30 ai 45 giorni: come prognosi, di solito è questa. A meno che non abbia un organismo e un fisico che gli consente di tagliare tempi record: glielo auguriamo”.