Prof. Castellacci: "Kjaer ha salvato la vita a Eriksen. Bravo ad accorgersi subito della gravità"

Il professor Enrico Castellacci, per anni storico medico della Nazionale italiana di calcio e oggi presidente di Lamica, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la vicenda legata al malore che ha colto ieri Christian Eriksen: “Siamo di fronte a un evento drammatico, purtroppo in Italia ci siamo un po’ abituati, dico purtroppo vista la storia per esempio di Morosini. Ne parliamo con il sorriso oggi, il ragazzo si è ripreso e gli va l’augurio per una ripresa immediata. L’assistenza immediata è fondamentale, la cosa fondamentale è rendersi conto subito della gravità della situazione. È stato bravo il capitano che immediatamente si è reso conto della gravità, perché la prima cosa da fare è rendersi conto della gravità della situazione. Addirittura ho letto che ha liberato le vie aree dalla lingua e quindi ha già fatto un primo passo di tipo medico. E poi sono stati stati determinanti i soccorsi immediati”.